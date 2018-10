Mundo

Camião de combustível provoca mais de 50 mortos

Pelo menos 50 pessoas morreram ontem e uma centena sofreu queimaduras após a colisão de um camião-cisterna carregado de combustível e um outro veículo numa estrada nacional no oeste da República Democrática do Congo (RDC), informou um responsável local.

Centenas de pessoas sofreram queimaduras graves

Fotografia: DR

“Lamentamos a morte de, pelo menos, 50 pessoas e uma centena de outras que sofreram queimaduras de segundo grau”, declarou o governador interino da província do Congo Central, Atou Matubuana, citado pelo 'site' de informação 'Actualité.CD'.

O camião-cisterna, carregado de combustível, colidiu com outro camião que estava a chegar a Matadi, disse e acrescentou que estão no local especialistas judiciais para permitir a inumação das vítimas. Segundo o 'site' de informação, o vice-primeiro ministro dos Transportes, José Makila, lidera uma delegação que se deslocou a aldeia de Mbuta, perto de Kisantu (Congo central), onde ocorreu o acidente.

“O Governo da República enviou uma delegação conduzida pelo vice-primeiro ministro Makila, que está a caminho do local”, disse o governador, após uma reunião de crise realizada em Matadi.

“Este género de acidentes não é frequente. Acontece em cerca de 1 por cento na estrada nacional N1 na nossa província. Não identificámos ainda o veículo porque está tão incinerado que os trabalhos ainda decorrem”, acrescentou o governador no final da manhã de ontem, citado pelo 'Actualité.CD'.