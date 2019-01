Mundo

Campanha de Trump acusada de conluio com a Rússia

O advogado do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não descartou ontem, em entrevista à CNN que pessoas que trabalharam para a campanha eleitoral do actual líder da Casa Branca antes das eleições presidenciais de 2016 tenham colaborado com a Rússia.

Investigações sobre o Presidente prosseguem

"Nunca disse que não tenha existido colaboração entre a campanha ou gente da campanha (e a Rússia)", disse Giuliani quando foi perguntado sobre a relação entre a campanha de Trump e o Kremlin, sem citar o en-volvimento directo do Presidente Trump.

"Eu falei sobre o Presidente dos Estados Unidos. Não há nem uma só evidência de que tenha cometido o único crime que alguém poderia cometer neste caso, conspirando com os russos para o Comité Nacional De-mocrata", acrescentou o advogado em entrevista.

Giuliani fez estas declarações no momento em que o procurador especial dos EUA, Robert Mueller, está a ponto de terminar a sua investiga-ção sobre a chamada "trama russa" e, previsivelmente, informar publicamente os resultados.

Mueller investiga desde Maio de 2017, de maneira in-dependente, os possíveis laços entre membros da campanha de Trump e o Kremlin. Agências de inteligência americanas acusam o Governo russo de interferir no pleito de 2016 a favor do candidato republicano, além de atribuir-lhe o suposto crime de obstrução à Justiça.

Em Julho de 2018, o Departamento de Justiça norte-americano indiciou 12 russos por conspiração nas eleições presidenciais em 2016. Os indiciados são membros da Inteligência militar da Rússia, conhecida como GRU, e foram acusados de se engajar num esforço para interferir nas redes informáticas de organizações do Partido Democrata e da campanha da então concorrente de Trump, Hillary Clinton. Trump criticou de maneira reiterada esta investigação como "uma caça às bruxas" sem fundamento.