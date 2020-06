Mundo

Canadá rejeita incluir Rússia em reunião do G7

O primeiro-ministro do Canadá rejeitou ontem a possibilidade de reintegrar a Rússia no G7, discordando assim com o Presidente dos Estados Unidos que manifestou vontade de convidar Moscovo para a próxima reunião dos países mais ricos do mundo.

Primeiro-ministro do Canadá,Justin Trudeau

Fotografia: DR

Justin Trudeau frisou que a Rússia foi excluída deste grupo depois de ter anexado, em 2014, a península ucraniana da Crimeia. "O seu desrespeito contínuo e ostensivo das regras e normas internacionais é o motivo pelo qual permanece fora do G7 e pelo qual continuará de fora", afirmou Trudeau. No sábado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, que detém actualmente a presidência rotativa do grupo, anunciou que ia adiar para o outono a cimeira do G7 que planeava organizar presencialmente este mês na Casa Branca, em Washington, apesar da crise sanitária do novo coronavírus.

Sem avançar uma nova data concreta, o chefe de Estado norte-americano também afirmou no sábado que tencionava convidar outros países para a reunião, em particular a Rússia, Austrália, Coreia do Sul e a Índia, por acreditar que o atual formato do grupo (Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos) já está "ultrapassado" e "não representa correctamente o que está a acontecer no mundo".

Não é a primeira vez que Trump se refere à reintegração da Rússia no grupo, possibilidade que conta com a oposição de alguns membros do G7. A Rússia começou a ser incluída nos encontros dos países mais industrializados do mundo (então G8) em 1997, mas seria suspensa em 2014 após o envolvimento no conflito no leste da Ucrânia e da anexação da Crimeia.

Em reacção às intenções de Trump, o Kremlin (Presidência russa) admitiu hoje ter ficado intrigado. "Não sabemos os detalhes da proposta ou sequer se é uma proposta oficial", reagiu o porta-voz da Presidência russa em declarações à imprensa. Vladimir "Putin é a favor do diálogo sobre todos os assuntos, mas, para reagir a esta iniciativa, é necessário ter mais informação", referiu o mesmo porta-voz, acrescentando que a Rússia espera saber, em particular, "qual é a agenda da reunião, o que está planeado e quem participará".

Mais tarde, o Kremlin voltou a referir-se à intenção norte-americana de incluir a Rússia nas cimeiras, anunciando um contacto telefónico entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin. No decurso do contacto telefónico, que segundo o comunicado do Kremlin, ocorreu "por iniciativa americana", Trump "informou" Putin do seu projecto de convidar a Rússia e outros países para a próxima reunião do G7, adiada para data ainda não definida devido à pandemia do coronavírus. O Kremlin referiu-se a uma conversa "construtiva" e "substancial".