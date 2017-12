Mundo

Canadá e Venezuela com relações tensas

O Canadá aplicou o princípio de reciprocidade nas relações diplomáticas ao anunciar, na segunda-feira, que o embaixador venezuelano no país já não é “bem-vindo” e declarar o encarregado de negócios de Caracas “persona non grata”, o que aumenta a tensão entre os dois países.

Ministra canadiana repudia atitude do governo venezuelano

Fotografia: Manman Dejeto | afp

A medida, segundo as autoridades de Ottawa, surge em represália à expulsão do encarregado de negócios canadiano em Caracas, na semana passada.

O embaixador da Venezuela já havia sido retirado pelo Governo do Presidente Nicolás Maduro em protesto pelas sanções canadianas contra funcionários venezuelanos alegadamente envolvidos em actos de corrupção e violações dos direitos humanos.

“Anuncio que o embaixador da Venezuela no Canadá (...) já não é bem-vindo ao Canadá. Também declaro o encarregado de negócios da Venezuela persona non grata”, disse a ministra canadiana dos Negócios Estrangeiros, Chrystia Freeland.

O Governo canadense elevou o tom com o governo ve­nezuelano para o incitar ao diálogo com a oposição.