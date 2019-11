Mundo

Canal de Suez completa 150 anos sob ameaça da rota num Árctico sem gelo

Leonídio Paulo Ferreira |*

Foi a 16 de Novembro de 1869 que o engenho do francês Lesseps resultou na abertura de uma ligação entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo. Muitas cabeças coroadas assistiram, o escritor português Eça de Queiroz também e fez a reportagem para o jornal Diário de Notícias. Hoje, a infra-estrutura marítima continua vital para o Egipto.

Fotografia: DR

Presente na inauguração do canal de Suez, o escritor português Eça de Queiroz, então um jovem repórter ao serviço do Diário de Notícias, não esconde nos seus escritos a admiração por Ferdinand de Lesseps.

“É diplomata, orador, engenheiro, financeiro e soldado. Tem tudo isto e esta harmonia de qualidades é o segredo da sua inquebrantável força e do seu constante triunfo nesta obra do Suez”, diz do engenheiro francês.

Graças ao engenho do francês, a partir de 17 de Novembro de 1869, os navios em rota da Europa para a Ásia e vice-versa passaram a poupar milhares de quilómetros, desistindo da chamada Rota do Cabo.

Mas agora que se comemoram os 150 anos da façanha de engenharia, é a Rota do Suez que sofre a ameaça de velhos e novos concorrentes. Por um lado, os recentes aperfeiçoamentos no canal do Panamá (iniciado em 1880, também por Lesseps, mas concluído pelos americanos em 1914), por outro, a Rota do Árctico (ou do Nordeste), vêm propor às grandes companhias de navegação alternativas à passagem do mar Vermelho para o Mediterrâneo.

Sobretudo o degelo que está em curso nas imediações do Pólo Norte, possível consequência do aquecimento global, permite uma poupança de sete mil quilómetros na viagem de um navio porta-contentores, entre Yokohama, no Japão, e o porto holandês de Roterdão.

Em vez de viajar 20.700 quilómetros num sentido, os cargueiros passariam a fazer 13.600. A redução drástica dos quilómetros significa uma redução também drástica de custos. E países como Japão, China, Coreia do Sul e Rússia sentem uma óbvia atracção por esta alternativa. O ponto fraco é que se trata de uma rota aberta só nos meses mais quentes e, mesmo assim, a precisar de navios corta-gelos em certas partes do percurso.

Da parte das autoridades egípcias tem havido consciência da competição e, por isso, já no tempo do Presidente Abdel Fatah al-Sissi, em 2015, uma gigantesca obra de modernização do Suez foi concluída, com a abertura de duas vias de sentidos inversos. Também do ponto de vista comercial, o Suez tomou medidas para se manter competitivo, com promoções e descontos.

Grande fonte de divisas do Egipto, junto com o turismo e as remessas dos emigrantes, o canal de Suez (um sonho já na era faraónica) tem correspondido às expectativas de Al-Sissi, com os rendimentos no ano fiscal de 2017-2018 a serem de 5,6 mil milhões de dólares, um crescimento de mais de 10% em relação ao ano anterior.

País de civilização antiquíssima, por tradição dependente das águas do Nilo para a sua prosperidade, o Egipto olha para este outro espaço marinho, artificial, como garante também de prosperidade. Com quase cem milhões de habitantes, e com uma taxa de natalidade ainda muito elevada, o Egipto necessita que a sua economia cresça mais do que os 5,5% de 2019 ou os 5,8% previstos para 2019.

O bom desempenho da economia tem relação directa com a capacidade do Estado em atenuar as desigualdades que geram frustrações aproveitadas por elementos extremistas islâmicos, depois da Primavera Árabe de 2011, que tanto têm as Forças Armadas como alvo como a própria minoria copta, cristãos que representam cerca de um décimo dos egípcios.

Dessa forma, o destino do Suez está muito relacionado com o destino do próprio país, o que não é propriamente uma novidade. Já quando Lesseps, com capitais franceses, mas também com a boa vontade do quediva Ismail, construiu o canal adivinhava-se que o desenvolvimento do Egipto se alicerçaria nas receitas deixadas pelos navios.

E a nacionalização de 1956, que levou a uma intervenção militar conjunta franco-britânica-israelita, desautorizada pela ONU, foi também da parte do Presidente Gamal Abdel Nasser tanto uma questão de dignidade nacional, como uma busca de maiores receitas para os cofres egípcios.

Via navegável artificial

Informações disponíveis dizem que o Canal de Suez (em árabe: ???? ?????? Qan?t al-Suways) é uma via navegável artificial a nível do mar localizada no Egipto, entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho.

Inaugurado a 16 de Novembro de 1869, após 10 anos de construção, permite que navios viajem entre a Europa e a Ásia Meridional sem ter de navegar em torno de África, reduzindo assim a distância da viagem marítima entre o continente europeu e a Índia em cerca de 7 mil quilómetros.

Na ponta norte do canal está Porto Said, onde existem duas saídas para o mar; no lado sul está a cidade de Suez, onde há uma saída para o mar. Ismaília está na sua margem oeste, a 3 km a partir da metade do canal. Em 2012, 17.225 navios atravessaram a passagem de Suez, uma média de 47 por dia.

Quando construído, o canal tinha 164 km de comprimento e 8 metros de profundidade. Depois de vários alargamentos, tem agora 193,30 km de comprimento, 24 m de profundidade e 205 m de largura. A passagem consiste do canal de acesso norte de 22 km, do próprio canal de 162,25 km e do acesso sul, de 9 km.

O Canal tem paragens na passagem de Ballah e no Grande Lago Amargo. A via não contém eclusas; a água do mar flui livremente, através dela. Em geral, o canal a norte dos lagos amargos fluem para o norte no Inverno e para o sul no Verão. A sul dos lagos, as águas seguem a maré em Suez.

O Canal pertence e é mantido pela Autoridade do Canal do Suez, do Governo do Egipto. Nos termos da Convenção de Constantinopla, pode ser usado "em tempo de guerra como em tempo de paz, por todos os navios de comércio ou de guerra, sem distinção de bandeira".

Em Agosto de 2014, foi iniciada a expansão da passagem de Ballah em 35 km, ao custo de 8,4 biliões de dólares, para aumentar a capacidade do canal. O financiamento foi providenciado através da emissão de certificados de investimento exclusivamente para entidades e indivíduos egípcios.

Marcos

- 25 de Abril 1859 - Início da construção do Canal.

-16 de Novembro de 1869 - O Canal de Suez é aberto; operado e pertencente à Companhia do Canal de Suez (Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez).

- 25 de Novembro de 1875 - O Reino Unido torna-se accionista maioritário do Canal de Suez (172 602 acções de um total de 400 000 ações ordinárias).

- 25 de Agosto de 1882 - Os britânicos tomam o controle do canal.

- 14 de Novembro de 1936 - A Zona do Canal de Suez é estabelecida, sob controle britânico.

- 13 de Junho de 1956 - A Zona do Canal de Suez é devolvida ao Egipto.

- 26 de Julho de 1956 - O Egipto nacionaliza o Canal de Suez.

- 5 de Novembro de 1956 - 22 de Novembro de 1956 - forças francesas, britânicas e israelitas ocupam a Zona do Canal de Suez.

- 22 de Dezembro de 1956 - O Canal é novamente devolvido ao Egipto.

- 10 de Abril de 1957 - O Canal é reaberto.

- 5 de Junho de 1967 - 5 de Junho de 1975 - O canal é fechado e bloqueado pelo Egipto.

O CANAL

Profundidade média: 22 metros

Início da construção: 25 de Abril de 1859

Data de conclusão: 16 de Novembro de 1869

Inauguração: 16 de Novembro de 1869 (150 anos)

País: Egipto

*Jornalista do Diário de Notícias