Mundo

Cancelado contrato para a construção de novo aeroporto

As autoridades da Serra Leoa anunciaram o cancelamento do projecto para a construção de um novo aeroporto, que contava com um financiamento chinês avaliado em 400 milhões de dólares que havia sido assinado pelo antigo Presidente, Ernest Bai Koroma.

Antigo Presidente, Ernest Bai Koroma.

Fotografia: DR

O anúncio da decisão foi feito pelo ministro da Aviação, Kabineh Kallon, que sublinhou ter o Governo sido alertado pelo FMI para a elevada dívida que o país já tem para com a China. A alternativa será a remodelação do actual que custará muito menos dinheiro e ficará terminada nesse mesmo ano. O actual Presidente da Serra Leoa, Julius Maada Bio, havia dito que estava projectada a construção de uma ponte entre o aeroporto Mamamah, o único internacional que existe no país, e as estradas que dão acesso à capital, Freetowon.