Candidato do PAIGC à frente das sondagens

António Pimenta | Bissau

Cerca de 700 mil eleitores foram ontem às urnas para eleger o próximo Presidente da Guiné-Bissau. Os dados não oficiais chegados até nós confirmam o candidato Domingos Simões Pereira à frente dos resultados preliminares, num processo que apesar da forma ordeira e pacífica como decorreu, há o registo, ainda por se confirmar, de alguns incidentes que supostamente terão marcado o acto.

Missão de observadores da CPLP elogiou a postura dos eleitores nas assembleias de voto

Com esses resultados preliminares, em Bissau começou, pela primeira vez, a ser dado como certa a possibilidade de uma vitória de Domingos Simões Pereira, na primeira volta.

De acordo com informações ainda por se confirmar, altos funcionários do gabinete do Presidente cessante teriam sido detidos em posse de cartões de voto já assinados e avultadas somas em dinheiro para tentar influenciar as tendências de voto.

À parte esses detalhes, o processo decorreu de forma ordeira e pacífica. Domingos Simões Pereira, de acordo com dados não oficiais chegados até nós, pelo menos em Bissau, continua à frente das sondagens, com larga vantagem em relação aos seus principais adversários.

O processo de votação, cujos resultados oficiais saem a público apenas na próxima quarta-feira, iniciou às 7 horas da manhã e estendeu-se até às 17 horas da tarde.

A fraca afluência de eleitores às urnas, foi a grande marca de registo que, segundo observadores, pode deixar indiciar elevadas taxas de abstenção.

Nas eleições legislativas realizadas em Março do ano em curso, 15 por cento dos eleitores não depositaram os seus cartões nas urnas.

Mas a esperança em dias melhores para a Guiné-Bissau parece estar a funcionar como uma forma de incentivo aos guineenses que acreditam em mudanças para o país com a eventual eleição de um novo Chefe de Estado.

Domingas Embaló, uma cidadã moradora no bairro da Penha, disse ao Jornal de Angola que decidiu sair, às primeiras horas da manhã, da sua residência, que dista cerca de três quilómetros da assembleia de voto, por acreditar em mudanças com a substituição do actual Chefe de Estado.

“Acredito que desta vez a Guiné-Bissau vai mudar o rumo. Tenho fé que o meu candidato irá ganhar as eleições e vai trabalhar em estreita colaboração com o Governo para a promoção da estabilidade política e governativa por forma a solucionar um dos grandes problemas do país”, disse a entrevistada sem fazer referência em quem votou.

Mário N’Dafa, veterano de guerra, manifestou-se cansado com a situação de instabilidade política que o país enfrenta devido ao que considerou a incapacidade dos dirigentes políticos em defender os interesses do país e dos guineenses.

Lembrou com algum desagrado que contrariamente ao que se assiste actualmente, os combatentes pela liberdade da Pátria conseguiram unir a Nação para libertar o país do jugo colonial português, o que a nova geração de políticos não consegue fazer.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE), observadores internacionais e principais concorrentes à corrida presidencial congratularam-se com a forma pacífica e ordeira como o processo decorreu, mostrando-se esperançados de que as eleições presidenciais venham a resultar no fim da instabilidade política que, de algum tempo a esta parte, representa o grande factor de instabilidade na Guiné-Bissau.

CPLP diz que eleições foram pacíficas

O chefe da missão de observadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) às eleições presidenciais de ontem na Guiné-Bissau, Oldemiro Balói, considerou que o processo de votação foi “tranquilo, pacífico e ordeiro”, salvo “raríssimas excepções”.

Em declarações à agência Lusa e à RTP minutos antes do encerramento das urnas, às 17h00 locais (menos uma hora em Angola), o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros moçambicano referiu que “as urnas abriram a horas, o processo esteve muito bem organizado”.

De acordo com Oldemiro Balói, a missão da CPLP não tem conhecimento de “quaisquer actos de violência por parte dos eleitores” nem de “nenhum acto de repressão por parte das autoridades policiais”, que se “mantiveram quietas nos seus postos, garantindo a tranquilidade necessária”.

Questionado sobre que tipo de irregularidades foi detectada, Oldemiro Balói referiu a contestação sobre a posição das cabines de votação com as pessoas a reclamarem “mais privacidade”, porque isso “podia dar azo a que as pessoas pudessem fotografar os votos para fins inconfessáveis”.

No entanto, estes “foram casos pontualíssimos” que “não caracterizam a votação” e “nada que possa manchar o processo”.

Oldemiro Balói saudou ainda a “atitude correcta dos eleitores, dos candidatos de um modo geral e a festa” que acabou por ser o processo de votação.

O relatório final da missão de observadores da CPLP será divulgado amanhã.