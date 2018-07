Mundo

Candidato às eleições gerais morre em atentado suicida

Um candidato às eleições gerais no Paquistão, de 25 de Julho, morreu ontem num ataque suicida, na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país, no mais recente ataque contra políticos nesta campanha eleitoral.

Fotografia: DR

Ikram Ullah Gandapur ia de carro a caminho de uma manifestação de protesto contra a falta de progressos na investigação ao assassinato do seu irmão Israr Ullah Gandapur, que morreu num ataque suicida em 2013, quando foi atingido por uma explosão.

Gandapur ficou ferido e foi levado para um hospital, onde morreu mais tarde, segundo a agência de notícias EFE. Dois polícias ficaram feridos no atentado. O ataque é mais um dos que têm marcado a campanha para as eleições gerais que se realizam esta semana.

/>Pelo menos 149 pessoas morreram num ataque suicida, considerado um dos piores da história do país no passado dia 13 de Julho, numa manifestação eleitoral na província ocidental do Baluchistão, que já foi reivindicado por um dos grupos do Estado Islâmico (IS).

Nesse ataque morreu o político Siraj Raisani, do Partido Nacional Awami.

Três dias antes, 22 pessoas morreram e 60 ficaram feridas num ataque suicida contra um partido regional, em que morreu,também, o conhecido político Haroon Bilour.