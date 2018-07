Mundo

Candidatos fazem apelo ao voto dos indecisos

Guilhermino Alberto | Harare

Emmerson Mnangagwa, da ZANU-FP, e Nelson Chamisa, do MDC, os candidatos às presidenciais das duas principais formações políticas zimbabweanas, terminaram ontem em Harare um mês de campanha, apelando ao voto dos indecisos. Um total de 5,6 milhões de zimbabweanos são amanhã chamados às urnas para escolherem o Presidente da República e os 210 membros do Parlamento.

Zimbabweanos preparados para as eleições gerais

Fotografia: Guilhermino Alberto | Edições Novembro

Concorrem às presidenciais 23 candidatos e 55 formações políticas querem conquistar os 210 lugares do Parlamento.

As duas principais forças políticas do Zimbabwe (ZANU-PF e MDC) escolheram dois locais emblemáticos da cidade de Harare para o último comício de campanha.

Emmerson Mnangagwa, o candidato da ZANU-PF juntou milhares de militantes, simpatizantes e amigos no Estádio Nacional de Ha-rare. A três quilómetros de distância, Nelson Chamisa, o candidato da maior força política da oposição, lotou o Parque da Liberdade (Freedom Park).

Além de pedir o voto dos indecisos, Emmerson Mnangagwa prometeu tirar o país do actual sufoco económi-co, criar empregos e combater a corrupção. Nelson Chamisa também pediu o voto dos indecisos e prometeu criar uma nova constituição e acabar, de uma vez por todas, com os resquícios do mugabismo.

Para Chamisa, votar em Mnangagwa é dar continuidade ao sistema que atirou o Zimbabwe para o actual abis-mo económico, levando para o desemprego e para a pobre-za mais de metade da população activa do país. Chamisa, de 40 anos, acusou Mnangagwa, de 75, de ter ajudado a empurrar o maior celeiro de África no país mais indigente do continente.



Missão da SADC

A Missão de Observação da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) faz no dia 1 de Agosto o balanço provisório da acção de acompanhamento à campanha eleitoral no Zimbabwe, que terminou ontem com os dois principais concorrentes a juntarem milhares de apoiantes na cidade de Harare.

Em declarações ao Jornal de Angola e à Televisão Pública de Angola, o coordenador da Missão de Observação da SADC, o angolano Tete António, anunciou a chegada amanhã a Harare do ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, para fazer o balanço preliminar do acompanhamento ao processo eleitoral no Zimbabwe.

O também secretário de Estado para as Relações Ex-teriores procedeu ao lançamento da Missão de Observação Eleitoral da SADC no dia 21 de Julho. A Missão, composta por 63 observadores , iniciou o desdobramento no dia 23 de Julho, cobrindo as dez províncias do Zimbabwe. Integram a Missão observadores provenientes de 11 Estados membros da SADC, nomeadamente, Angola, África do Sul, Botswana, República Democrática do Congo (RDC), Lesotho, Malawi, Ilhas Maurícias, Moçambique, Namíbia, Tanzânia e Zâmbia.

Também está em Harare a acompanhar o processo eleitoral a deputada Fátima Jardim.