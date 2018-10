Mundo

Candidatos jogam o tudo ou nada na segunda volta

Com 46% dos votos, contra os 29% de Fernando Haddad, Jair Bolsonaro foi o grande vencedor das eleições presidenciais de domingo no Brasil. Só não conseguiu os votos necessários para evitar a segunda volta, marcada para daqui a três semanas.

Fotografia: DR

Antes de depositar o voto na urna, no domingo, o líder das sondagens, Jair Bolsonaro, candidato do Partido Social Liberal (PSL), disse acreditar na sua eleição à primeira volta. Tal não aconteceu, mas esteve perto.

O seu rival do Partido dos Trabalhadores (PT) e discípulo de Lula da Silva, Fernando Haddad, aposta agora numa segunda volta no próximo dia 28.

Jair Bolsonaro tem mais de 49 milhões de votos, o que corresponde a 46,21% dos votos. O segundo classificado, Fernando Haddad ficou com 28,97% com 30,7 milhões de votos.

Os dois candidatos mais votados confirmaram o apuramento para a eleição de dia 28 onde o principal desafio de ambos será combater a enorme rejeição que gera no eleitorado.

Confirma-se um duelo entre dois candidatos de altíssima rejeição que terão de matar os fantasmas que os perseguem para lutar pelo Palácio do Planalto. Para Bolsonaro, “é tempo de dar um passo para o centro e para a direita, não à esquerda”. “Não queremos uma Venezuela, não queremos voltar aos 13 anos da mais profunda crise ética, política e económica”, considerou.