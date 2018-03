Candidatos podem ir à segunda volta

Petro de Luanda prepara deslocação a Pretória

As cautelas defensivas e as saídas rápidas, pelas linhas laterais, para as acções ofensivas dominaram ontem a sessão de treino matinal da equipa de futebol do Petro de Luanda, realizada no Catetão, no Bairro Madame Bergman, na sequência da preparação para o desafio com o Supersport United FC (Garotos Elegantes), nesta sexta-feira à noite, em Pretória, capital da África do Sul.