Mundo

Candidatos presidenciais começam a ser definidos

O Presidente Muhammadu Buhari , foi designado sábado pelo partido Congresso de Todos os Progressistas (APC) seu candidato à eleição presidencial de Fevereiro de 2019 na Nigéria.

Fotografia: DR

A Constituição nigeriana reza que o Presidente da República tem direito a dois mandatos de quatro anos cada. Buhari, eleito em 2015, termina

o primeiro mandato, em Fevereiro de 2019.

Por sua vez, co-fundadora de um grupo defensor da libertação de mais de 200 meninas raptadas pelo Boko Haram em 2014, Oby Ezekwesili, anunciou ontem que também irá concorrer às eleições presidenciais da Nigéria no próximo ano sendo a primeira mulher a correr para este cargo. Durante as eleições de Fevereiro de 2019,

a co-fundadora do grupo “Bring Back Our Girls” irá defrontar o Presidente Muhammadu Buhari do partido Congresso de Todos os Progressistas (APC, na sigla em inglês) e o antigo vice-Presidente Atiku Abubakar, que foi anunciado como candidato do principal partido da oposição, o Partido Democrático do Povo (PDP). Os 180 milhões de nigerianos vão às urnas em Fevereiro de 2019 para elegerem um novo Presidente, governadores

e deputados.