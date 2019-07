Candidaturas para as legislativas já estão a ser entregues

Silvestre “Pelé” chama lateral direito Diógenes

O técnico Silvestre “Pelé” convocou ontem o lateral Diógenes, do Petro de Luanda, para ocupar uma das vagas no lado direito da defesa da Selecção Nacional Sub-23 de futebol, visando o desafio frente a e-Swatini (ex-Swazilândia) no domingo à tarde, no Estádio Mavuso, em Manzini, jogo referente à primeira mão da penúltima eliminatória de qualificação para a fase final da 6ª edição do Campeonato Africano das Nações (CHAN), em 2020, nos Camarões.