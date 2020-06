Mundo

Cannes revela selecção oficial com 56 filmes

Filmes de Wes Anderson, Viggo Mortensen, François Ozon e Sharunas Bartas, numa coprodução portuguesa, estão na seleção oficial do festival de cinema de Cannes, ainda que a edição deste ano tenha sido cancelada, foi hoje anunciado.

Fotografia: DR

O festival de Cannes, marcado inicialmente para Maio, não aconteceu nos moldes tradicionais por causa da Covid-19, mas a direcção não admitiu isto como um cancelamento total, remetendo para hoje (3) o anúncio da selecção oficial. O que significa que os 56 filmes hoje revelados, entre cerca de dois mil acolhidos pela organização, poderão ser exibidos nos cinemas nos próximos meses e em 2021 com o selo de "selecção oficial de Cannes".

Entre os filmes hoje anunciados está "Na penumbra", filme do realizador lituano Sharunas Bartas, coproduzido pela portuguesa Terratreme, e "Casa de antiguidades", primeira longa-metragem do realizador brasileiro João Paulo Miranda Maria. Foram ainda escolhidos "The French dispatch", de Wes Anderson, "Été 85", de François Ozon, "Falling", a estreia do actor Viggo Mortesen somo realizador, e ainda dois episódios da série televisiva "Small Axe", de Steve McQueen.

A curadoria de Cannes passou ainda pela escolha dos filmes "Soul", de Peter Docter pelos estúdios Pixar, e "Aya and the witch", de Goro Miyazaki, primeiro filme em animação 3D dos estúdios Ghibli. Ontem, terça-feira, o delegado geral do festival, Thierry Frémaux, tinha anunciado que "muitos outros festivais manifestaram vontade de acolher os filmes da selecção oficial de Cannes", tal como acontece em anos anteriores, nomeadamente os de Toronto, San Sebastian (Espanha), Rio de Janeiro ou Mar del Plata (Argentina).

Recordando que a Covid-19 obrigou ao encerramento dos cinemas, de forma inédita em mais de um século de projecções públicas, Thierry Frémaux considera que esta selecção oficial de filmes espelha a vitalidade do cinema actual. Tal como anunciado anteriormente, o mercado do filme de Cannes, um dos eventos paralelos do festival para profissionais da indústria, decorrerá este ano apenas 'online'. Está ainda por revelar a selecção de filmes da Semana da Crítica e da Cinéfondation.