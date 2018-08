Mundo

Capacetes azuis regressam à fronteira de Israel e Síria

As Nações Unidas anunciaram ontem o regresso gradual dos capacetes azuis à fronteira entre a Síria e os Montes Golã, território ocupado por Israel, noticiou a agência Associated Press (AP).

Fotografia: DR

O porta-voz adjunto da ONU, Farhan Haq, disse aos jornalistas que um dos objectivos principais do regresso da força de paz UNDOF é a reabertura da fronteira em Quneitra.

Os capacetes azuis regressaram na quinta-feira à fronteira sírio-israelita, em patrulhas conjuntas com a polícia militar russa, o que reflecte o papel cada vez mais profundo do Governo de Moscovo na mediação do conflito.

Farhan Haq disse que “a patrulha de 2 de Agosto na fronteira de Quneitra é parte dos esforços de fazer regressar a UNDOF à área de separação”. A polícia militar russa tem estado a mobilizar-se para as áreas recuperadas aos rebeldes pelo Governo sírio, tendo nos últimos dias se posicionado nos limites dos Montes Golã, numa movimentação que parece também ter por objectivo tranquilizar Israel.

O Governo de Telavive considera a crescente influência do Irão na Síria como uma ameaça à sua existência e tem procurado garantias de Moscovo de que os combatentes pró-Irão se mantenham longe das suas fronteiras.

Farhan Haq sublinhou que os russos não são parte da UNDOF, autorizada a patrulhar a zona entre a Síria e Israel desde 1974, que durante quase quatro décadas ajudou a manter a trégua entre os dois países, que a guerra na Síria inverteu.