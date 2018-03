Mundo

Capacetes azuis são alvo dos grupos rebeldes

Victor Carvalho

O acordo de paz para o Mali, assinado depois das conversações de Maio e Junho de 2015, continua a não ser suficientemente implementado, o que facilita a acção dos rebeldes.

Tropas de paz têm dificuldades de enfrentar milícias que contam com o apoio de líderes tribais nas zonas rurais

Fotografia: Arquivo

Paulatinamente, vão alargando o seu raio de acção, de norte a sul do país, escolhendo os membros da força especial das Nações Unidas, MINUSMA, como seu alvo prioritário.

O mais grave é que o Burkina Faso e o Níger, países vizinhos do Mali, começam também já a ser cenário da acção dos terroristas, o que ainda complica mais o cabal cumprimento do mandato que as Nações Unidas têm para manter a situação sob controlo.

O problema, segundo alguns observadores, é que as forças malianas não estão militarmente capacitadas para cumprir a sua parte no acordo de paz, deixando os capacetes azuis da ONU demasiado expostos e com dificuldades para impedir a acção dos terroristas.

O mais recente ataque contra membros da MINUSMA ocorreu esta semana, quando quatro capacetes azuis morreram na sequência da explosão de uma mina à passagem de um veículo no eixo Boni-Douentza, na região de Mopti.

Num comunicado e perante o silêncio do Governo maliano, a MINUSMA revela que está a reforçar o seu dispositivo de segurança no centro do país, juntamente com os seus parceiros nacionais, regionais e internacionais (tropas francesas).

A semana passada um camião do Exército maliano accionou uma mina numa região do centro do país, havendo a lamentar a morte de seis soldados, entre os quais um tenente.

O norte do Mali caiu em Abril de 2012 nas mãos de grupos “jihadistas” ligados à al Qaeda. Esses grupos foram, em grande parte, expulsos por uma intervenção militar internacional lançada em Janeiro de 2013 por iniciativa da França e que está ainda em curso.

Essa intervenção passou a contar com o apoio da MINUSMA, com um mandato renovado e reforçado mas que, conjugado com a falta de acção do Exército maliano, tem sido impotente para travar de forma efectiva a acção dos terroristas.

Um dos problemas que está na base desta situação tem a ver com o facto dos terroristas serem perfeitos conhecedores dos terrenos que pisam, o que lhes permite uma movimentação mais eficaz e o planeamento de acções que as forças internacionais, tanto a MINUSMA como as que a França enviou, têm dificuldade em impedir por não dominarem a geografia local.

Até ao momento o Exército maliano, a MINUSMA e as tropas francesas têm tido, apenas, uma posição reactiva não conseguindo manter a segurança proactiva capaz de impedir a ocorrência dos ataques armados dos grupos terroristas. O que se esperava da parte do Exército maliano era que tivesse, precisamente, a capacidade de agir proactivamente no combate aos terroristas e não que se tornasse um alvo demasiado fácil nos ataques contra quartéis. Esta incapacidade, por consequência, coloca os capacetes azuis e os soldados franceses numa situação de extrema fragilidade.

Para tornar as coisas ainda mais complicadas, os "jihadistas" contam com o apoio de milícias locais que os acolhem nas suas aldeias, os alimentam e de quem se tornam cúmplices pontuais na luta contra os inimigos comuns: o Exército, o Governo e as forças estrangeiras que estão no país. As zonas rurais do Mali, sobretudo as do norte, são historicamente hostis ao Governo e ao Exército, de quem reclamam uma maior atenção e um tratamento mais igualitário em relação ao que é dispensado à população que vive nas grandes cidades.



História repetida

Mas, a verdade é que a história recente do Mali não é muito diferente da de outros países africanos, marcada por diversos golpes de Estado, instabilidade política que é aproveitada por extremistas, grupos separatistas, atentados terroristas, uma guerra civil e intervenções armadas por parte da comunidade internacional. Em 1992, Alpha Oumar Konaré foi eleito Presidente da República nas primeiras eleições democráticas na antiga colónia francesa, iniciando o primeiro período de aparente estabilidade desde que o Mali conquistou a independência no dia 22 de Setembro de 1960.

Mas a tranquilidade durou apenas até 2012, quando surgiu a revolta tuaregue liderada pelo Movimento Nacional de Libertação do Azawade (MNLA) a partir do Norte do país, uma região composta por deserto e zonas montanhosas. Tratava-se de uma guerra separatista.

Os tuaregues tinham então criado alianças com grupos radicais islâmicos no país. Descontentes com o fracasso das tentativas de controlo destes movimentos, os militares depuseram o Presidente Amadou Toumani Touré e tomaram o poder em Março de 2012.

Entretanto, o grupo islamita Ansar Dine assumia então já o controlo de cidades como Tombuctu, Kigali e Gao. Nessa altura os tuaregues, que queriam ser independentes do Mali, já tinham percebido que os grupos radicais, apoiados pela al Qaeda do Magrebe, procuravam a todo o custo impor a sua visão conservadora da sharia (a lei islâmica).

Sem uma autoridade política suficientemente consolidada e estável para enfrentar o conflito que dividiu o país ao meio, o Governo do Mali pediu, em 2013, a intervenção da França, o antigo colonizador e o país de origem de milhares de pessoas que ainda hoje vivem no território.

Esta intervenção militar foi lançada para impedir o avanço dos radicais e libertar o Norte. O objectivo inicial era abrir o caminho, retirar as tropas e passar a missão para a ONU.

Porém a situação nunca permitiu que a França retirasse as suas tropas, com a alegação de que protege o país e os seus concidadãos com base num acordo de cooperação militar que tem com o Governo maliano.

Esta situação criou uma onda de contestação por parte de alguma população que vive nas zonas rurais e serve como um dos pretextos para que os “jihadistas” encontrem apoio junto das populações que estão contra a presença das tropas francesas e dos capacetes azuis no país.

Manifestação contra as tropas francesas

Em Outubro do ano passado, os habitantes de Kidal, nordeste do Mali, realizaram a maior manifestação até agora efectuada no país para exigir a retirada da força militar francesa da cidade, controlada por antigos rebeldes tuaregues, indicaram na ocasião testemunhas citadas pela agência France Press.

“Manifestámo-nos e continuaremos a manifestar-nos porque as tropas francesas devem partir”, declarou a um jornalista da AFP Ali Ag Mahmoud, um dos organizadores da manifestação. “Essas tropas não têm nada a fazer aqui. São demasiado brutais, intervêm sem qualquer aviso nas nossas habitações”, acrescentou.

Essa manifestação seguiu-se a outras acções de protesto no bastião dos ex-rebeldes tuaregues, onde o governador designado pelo Estado maliano apenas ocupou o cargo três meses depois de ter sido indicado como representante oficial do Governo de Bamako.

No referido protesto os veículos militares das tropas francesas foram atingidos por pedras e outros objectos, enquanto a maior parte do comércio se manteve encerrado durante as concentrações populares.

Os protestos decorreram frente ao campo da Missão das Nações Unidas no Mali (MINUSMA) de Kidal, também ocupado pelas forças francesas.