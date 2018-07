Mundo

Capital do Haiti palco de pilhagens

A capital do Haiti foi ontem de novo palco de pilhagens, num dia em que os habitantes estavam a tentar voltar à normalidade após dois dias de violência, desencadeada pelo anúncio, entretanto suspenso, do aumento dos combustíveis.

Fotografia: DR

Os manifestantes também anunciaram uma greve geral de dois dias a partir de hoje, exigindo a saída imediata do Presidente, Jovenet Moise. As pilhagens aconteceram no centro de Port-au-Prince, no bairro de Delmas, de acordo com os jornalistas da agência de notícias France Press. Nos arredores da capital estavam a ser construídas novas barricadas. “Eu acuso os manifestantes, mas é a realidade do país: a partir do momento em que vivemos no Haiti estamos zangados, frustrados com a maneira como as coisas são geridas pelos políticos”, disse Alphonse Charles, um habitante de Port-au-Prince, enquanto tirava fotografias aos restos do seu carro queimado, perto de uma das muitas lojas saqueadas.

Várias companhias aéreas, como a American Airlines ou a Air France, cancelaram os voos de sábado e de ontem, podendo prolongar a situação, por falta de pessoal para assegurar os serviços no aeroporto.

Apesar da violência muitos moradores tentam retomar a vida normal, sendo visíveis muitos vendedores. O primeiro-ministro, Jack Gay Lafontant, anunciou a suspensão, até ordem em contrário, da subida do preço dos combustíveis, a medida que provocou a violência no país.