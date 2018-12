Mundo

Caracas tem 89 homicídios por cada cem mil habitantes

A cidade de Caracas transformou-se na cidade mais violenta do planeta, segundo um relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que dá conta que na capital da Venezuela se registam 89 homicídios por cada 100 mil habitantes.

Fotografia: DR

O relatório “Crime e Violência: Obstáculos para o desenvolvimento das cidades da América Latina e das Caraíbas”, correspondente a Novembro de 2018, coloca ainda Maturín e Valência como a quinta e sétima cidades mais violentas, respectivamente, numa listagem de dez.

Segundo o criminólogo Luís Izquiel, a criminalidade na Venezuela é perceptível “nas ruas, depois das sete horas da noite”, altura em que “as ruas viram fantasmas, porque as pessoas protegem-se nos lares, perante a ineficiência do Governo para proteger os cidadãos”.

“Temos uma taxa de homicídios de 89 por cada 100 mil habitantes. É a mais alta do planeta. A segunda é San Salvador, mas com quase 20 pontos menos que a nossa”, explicou.