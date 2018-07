Mundo

Cardeal chileno é julgado por encobrir abusos sexuais

O arcebispo de Santiago, cardeal Ricardo Ezzati, vai depor na condição de arguido no escândalo de abusos sexuais de menores. Uma intervenção do Papa Francisco já tinha levado à demissão em bloco de todos os bispos do Chile.

Fotografia: DR

A procuradoria regional de Rancagua convocou o arcebispo de Santiago para prestar declarações no âmbito da investigação ao escândalo de abusos sexuais de menores por parte de elementos da Igreja Católica.

Ricardo Ezzati vai ser ou-vido a 21 de Agosto na condição de arguido para se apurar a sua “potencial responsabilidade no que pode ser um crime de ocultação”, como o próprio arcebispado fez saber numa nota.

O cardeal Ricardo Ezzati declarou no mesmo comunicado: “Reitero o meu compromisso e o da Igreja de Santiago para com as vítimas do abuso sexual, com a busca da verdade e o respeito pela justiça civil no país.