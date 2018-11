Mundo

Carro armadilhado mata três pessoas

A explosão de um carro armadilhado junto de um alojamento de especialistas da ONU, na cidade maliana de Gao, matou três pessoas e feriu quatro outras, disseram ontem fontes oficiais citadas pela Prensa Latina.

Os três mortos são malianos, membros de uma empresa que trabalha para a ONU na detecção e neutralização de minas terrestres implantadas por grupos armados tuaregues e islamitas que operam no norte do Mali.

As primeiras investigações determinaram que o veículo era uma carrinha de tracção a quatro rodas e que a acção, ocorrida terça-feira, foi obra de um grupo leal à rede Al-Qaeda que opera na zona.

A Al-Qaeda é um grupo armado islamita fundado em finais dos anos 70, do século passado, no Afeganistão, pelo saudita Osama bin Laden.

Entretanto, as escolas da cidade de Gayéri, sede da província de Komandjari, situada no leste do Burkina Faso, estão fechadas desde segunda-feira, após a descoberta de uma mensagem de ameaça de morte contra professores, anunciou a Agência burkinabe de notícias (AIB).

“Prevenimos-vos. Entraremos a 14 de Novembro de 2018 na província de Gayéri para esvaziar os alunos. Não queremos encontrar um docente ou professor. Se os encontrarmos, serão mortos. Boa sorte a vocês”, escreveram os autores na vitrina do liceu comunal de Gayéri, segundo a AIB.

A dois dias da suposta data fatídica, as escolas primárias e os liceus de Gayéri, bem como os das localidades vizinhas encerraram as portas por medida de prudência, acrescentou a mesma fonte, precisando que, nos últimos meses, várias escolas e instalações administrativas foram saqueadas ou incendiadas na província.