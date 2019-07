Carrossel colapsa e faz dois mortos na Índia

Andulo tem nova escola e mais um posto de saúde

A aldeia de Ulimba, município do Andulo, na província do Bié, conta com mais um posto de saúde e uma escola primária de quatro salas de aula. Os novos equipamentos sociais foram inaugurados pelo vice-governador do Bié para a área Técnica e Infra-estruturas, José Tchatuvela, no âmbito da celebração dos 48 anos de elevação do Andulo à categoria de cidade.