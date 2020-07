Carta aberta internacional pede a Londres a libertação de Julian Assange

Angola 2020: Estratégias para Pós-Covid 19

1. Um século depois da pandemia da Gripe Espanhola, a humanidade volta a confrontar-se com uma nova crise pandémica de consequências até aqui inconclusivas. Fazem-se projecções, desenham-se cenários, mas a incerteza domina o debate e o mundo. Ao mesmo tempo, analistas multidisciplinares estão convencidos de que esta situação dará lugar a uma crise económica e financeira à escala global, que em alguns países poderá conduzir a problemas no espectro social e político. Como se denota, esta crise é o corolário de uma crise ainda maior, do ponto de vista sistémico, que afecta os fundamentos do Estado, do capitalismo e da cooperação internacional.