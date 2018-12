“Carta a Deus” vendida por 2,6 milhões de euros

Angola e Congo Democrático centralizam atenções da ronda

Revigoradas fisicamente, as selecções de Angola e do Congo Democrático protagonizam amanhã, às 17h00, no Pavilhão Nicole Oba, a partida de destaque da 23ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN) de andebol sénior feminino, a contar para a quarta jornada do Grupo B, com palco em Brazzaville, até 12 do corrente.