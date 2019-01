Mundo

Cartas com pó branco deixam Grécia em alerta

A Polícia grega disse ontem que nove pessoas receberam cuidados médicos como medida de precaução depois de cartas contendo pó branco terem sido enviadas para cinco campus de universidades em todo o país.

Polícia da Grécia analisa conteúdo de envelopes recebidos

Fotografia: DR

As autoridades indicaram que nenhuma das nove pessoas examinadas - quatro funcionários dos correios e cinco membros das universidades - apresentaram sintomas normalmente causados por substâncias químicas nocivas.

Adiantaram que pelo me-nos três das cartas parecem ter sido enviadas da Índia.Todas as cartas, entregues ou interceptadas na quarta-feira e ontem, foram levadas para um laboratório estatal para serem analisadas.

As cartas foram enviadas para instalações universitárias nas ilhas de Creta, Lesbos e Corfu, assim como em Atenas e na cidade de Volos (centro). A Polícia referiu que todas as universidades funcionaram normalmente.

Um porta-voz do Ministério da Protecção dos Cidadãos disse à agência noticiosa EFE que as autoridades levam o caso a sério, embora não tenham excluído a possibilidade de um falso alarme.

“Esperamos que se analise o conteúdo dos envelopes antes de tirar conclusões”, adiantou.

Até agora a Grécia não registou este tipo de ataques, que provocaram dezenas de alertas em vários países desde a série de cartas com antraz no Outono de 2001 nos Estados Unidos, que infectaram 22 pessoas, cinco das quais morreram.