Mundo

Cartoonista despedido por gozar com Trum

Rob Rogers foi despedido do jornal onde trabalhava há 25 anos depois de, nos últimos meses, ter visto várias das suas propostas recusadas.“Após 25 anos como cartoonista editorial do The Pittsburgh Post - Gazette, na quinta-feira fui despedido. Culpo Donald Trump”, escreveu Rob Rogers num artigo de opinião publicado ontem no jornal The The New York Times.

A culpa não será directamente de Trump, diz, mas Rob Rogers acredita que foi despedido porque muito do seu trabalho critica a política do Presidente e a sua posição política é divergente da administração do jornal. No seu texto, conta como, há alguns meses, foi almoçar com o seu novo editor que o informou que, na sua opinião, a visão do cartoonista editorial devia refletir a filosofia do jornal. “Essa era uma novidade para mim”, diz. “Fui formado numa tradição em que os cartoonistas editoriais são redes vivas das publicações. A nossa função é provocar os leitores de uma forma que as palavras sozinhas não conseguem. Os cartoonistas não são ilustradores das ideias políticas dos editores.”

Quando foi contratado pelo The Post - Gazette, em 1993, este era um jornal liberal, mas era também um “fórum para uma série de ideias divergentes”. A mudança terá começado em 2011, com o apoio ao candidato republicano ao cargo de governador da Pensilvânia - uma posição que, segundo Rogers, chocou a maioria dos leitores. Em 2015, o então editor da secção de opinião, Tom Waseleski, manifestou a sua oposição a um eventual apoio do jornal à candidatura de Trump à presidência.

Na sequência desse confronto, tirou uma licença e por fim pediu a reforma, após 33 anos a trabalhar na publicação.