Casa Branca ameaça voltar a desacreditar o jornalista

Crianças vulneráveis no país vão passar a receber subsídio

Um total de 68.300 mil crianças do zero aos cinco anos, oriundas de famílias muito pobres, em algumas províncias do país, vão passar a receber um subsídio, durante um tempo determinado, no âmbito de um programa financiado pela União Europeia, avaliado em nove milhões de euros, disse, em Luanda, a ministra da Acção Social, Família e Promoção da Mulher.