Mundo

Casos em Cabo Verde sobem para 230

O Ministério da Saúde de Cabo Verde anunciou ontem 12 novos casos de covid-19, na Praia, elevando para 230 o total acumulado no país. O número de doentes recuperados também subiu, para 44.

Fotografia: DR

Em comunicado, o ministério refere que o Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública processou, nas últimas 24 horas, 95 amostras, 79 das quais de casos da Praia, tendo 12 apresentado resultado positivo. O total acumulado de casos da doença na Praia chega assim a 168, todos em internamento.

Cabo Verde regista 230 casos acumulados de Covid-19, desde 19 de Março, distribuídos pelas ilhas de Santiago (171), Boa Vista (56) e São Vicente (03, todos recuperados).

No total, segundo o comunicado, 44 pessoas já foram consideradas recuperadas pelas autoridades de saúde - entre elas sete na Praia e 34 na Boa Vista -, contra as 38 contabilizadas no balanço de quinta-feira.

Em todo o país, duas pessoas acabaram por morrer, na Praia e na Boa Vista, e dois turistas estrangeiros, também infectados, regressaram aos países de origem, totalizando por isso 188 casos activos em Cabo Verde.

O Governo cabo-verdiano anuncia na próxima semana a calendarização da saída progressiva e controlada do Estado de Emergência e das medidas que vão passar a vigorar, para controlar a pandemia da Covid-19, disse ontem o Primeiro-Ministro.

São Tomé e Príncipe



O arquipélago de São Tomé e Príncipe confirmou ontem quatro novos casos positivos de coronavírus, totalizando 212, de acordo com o boletim diário, divulgado pelo Ministério da Saúde. Cinco pessoas morreram da doença.

O boletim diário revela um total de 212 casos, dos quais 4 recuperados, 8 em internamento hospitalar e 195 em isolamento domiciliar. No que tange aos testes rápidos realizados quinta-feira, o boletim anuncia um total de 9, 4 negativos, 4 positivos e um inconclusivo, que deve ser repetido hoje.

O documento anuncia ainda 18 pacientes suspeitos no SR (sintomático respiratório) e 41 pessoas em quarentena na Região Autónoma do Príncipe.

Guiné Bissau



O Centro de Operações de Emergência de Saúde da Guiné-Bissau aumentou ontem para 594 os casos registados no país, mais 30 que na quinta-feira, e manteve o número de recuperados e vítimas mortais.

“Os casos positivos acumulados são 594”, afirmou à Lusa Dionísio Cumba, coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde do país. Registam-se 25 recuperados e duas vítimas mortais.

De quinta para ontem, a Guiné-Bissau registou 30 novas infecções. O Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, prolongou, pela segunda vez, o Estado de Emergência no país, para até 11 de Maio.

Moçambique



O Ministério da Saúde de Moçambique anunciou ontem um novo caso de infecção pelo novo coronavírus, elevando para 82 o total acumulado no país, sem registo de mortes.

“Trata-se de um cidadão moçambicano de 36 anos, que não apresenta sintomatologia e, por isso, encontra-se em isolamento domiciliar”, disse Rosa Marlene, directora nacional de Saúde Pública, na actualização de dados.

O novo paciente é um trabalhador da petrolífera Total, em Cabo Delgado, região foco de infecções, após a descoberta de um caso na zona de construção dos projectos de gás natural em Afungi, no Norte de Moçambique.

Apenas trabalhos essenciais estão a ser realizados nas obras do megaprojeto para exploração de gás liderado pela Total. Dos 82 casos acumulados em Moçambique, já houve 27 recuperados, dos quais três nas últimas 24 horas.