CEDEAO apoia presidenciais na Guiné-Bissau com 1,3 milhões de euros

Adeptos exigem demissão de Tomás Faria da direcção

Adeptos do Petro de Luanda presentes no jogo de sábado, em que os petrolíferos empataram sem golos com o Kampala City, do Uganda, no Estádio Nacional 11 de Novembro, em Luanda, exigiram a demissão do presidente de direcção, Tomás Faria.