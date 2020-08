Mundo

CEDEAO está optimista e reuniu com o Presidente deposto do Malí

A delegação da África Ocidental liderada pelo ex-Presidente nigeriano Goodluck Jonathan manifestou-se, ontem, "muito optimista" quanto às negociações iniciadas no sábado com a Junta Militar que tomou o poder no Mali, derrubando o Presidente Ibrahim Boubacar Keita.

CEDEAO está optimista e reuniu com o Presidente deposto do Malí

Fotografia: DR

"Vimos o Presidente Keita, ele está muito bem", disse Goodluck Jonathan, mediador nomeado pela Comunidade dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), com mandato para "garantir o retorno imediato da ordem constitucional" ao país. "As entrevistas estão a correr bem", acrescentou, citado pela AFP

Antes, os enviados da CE-DEAO foram recebidos du-rante cerca de trinta minutos por membros do Comité Nacional para a Salvação do Povo, incluindo o novo "ho-mem forte" do país, coronel Assimi Goita.

"As discussões decorreram numa atmosfera muito aberta e sentimos o desejo de realmente avançar", disse o presidente da Comissão da CE-

DEAO, Jean-Claude Kassi Brou.

"O papel da CEDEAO é essencialmente apoiar o Mali. A solução que temos de en-contrar, e creio que todos concordam, é uma solução que satisfaça primeiro os malianos e que também seja benéfica para todos os países da sub-região", acrescentou.

As discussões com a Junta, que "começaram bem", vão continuar e "esperamos poder finalizar tudo até hoje (segun-da-feira)", disse Jean-Claude Kassi Brou.

Segundo o porta-voz dos militares, Ismaël Wagué, "os intercâmbios com a CEDEAO estão a correr muito bem".

Ibrahim Boubacar Keita, Presidente do Mali, no poder desde 2013, anunciou, na quarta-feira, a demissão, bem como a de todo o Governo.

O anúncio da demissão foi transmitido pela televisão nacional, após Keita ter sido deposto por um golpe militar, horas antes.

O golpe de Estado na terça-feira começou com a detenção de Boubacar Keita e do Primeiro-Ministro, Boubou Cissé, pelos militares golpistas, que detiveram, também, altos funcionários civis e militares, que foram levados para o campo militar de Kati, nos subúrbios da capital maliana.

Este golpe de Estado é o quarto na história do Mali, que se tornou independente da França em 1960. Os militares tomaram o poder em 1968, 1991 e 2012, tendo o último golpe de Estado aberto as portas do país a grupos extremistas.