Mundo

CEDEAO mantém fechadas as fronteiras com o Mali

A Junta que tomou o poder, terça-feira, no Mali, destituindo o Presidente, Ibrahim Boubacar Keita, anunciou, sexta-feira, a reabertura das fronteiras nacionais cerca de 72 horas depois do encerramento, noticiou a Reuters, no mesmo dia em que membros da ONU, no país, puderam visitar o Chefe de Estado deposto.

Chefes de Estado da CEDEAO decidem sancionar militares e exigem libertação de Ibrahim Keita

Fotografia: DR

O anúncio surge um dia depois da realização de uma cimeira extraordinária dos Chefes de Estado da CEDEAO, que endureceram as sanções contra as novas autoridades do Mali e exigiram o restabelecimento da ordem constitucional.

Em sentido inverso, a CEDEAO decidiu fechar todas as fronteiras terrestres e aéreas entre os demais Estados-membros e o Mali, e suspendeu todos os fluxos e transacções económicas, comerciais e financeiras com aquele país até à restauração efectiva da ordem constitucional.

A CEDEAO exigiu, também, a implementação imediata de um conjunto de sanções contra todos os soldados golpistas e seus companheiros e colaboradores, bem como a libertação imediata do Presidente, Ibrahim Boubacar Keita ,e todos os oficiais detidos e a restauração do poder.

Uma missão urgente da organização regional é esperada, hoje, em Bamako, para exigir a libertação do Presidente Keita. A força de intervenção da comunidade foi, igualmente, activada e posta em prontidão, segundo a agência Panapress.

Os Chefes de Estado da CEDEAO, elementos da missão da ONU no Mali (Minusma) reuniram-se, na quinta-feira, ao final da tarde, com o Presidente demissionário, Ibrahim Boubacar Keita, e outras personalidades detidas pela junta militar que tomou o poder através de um golpe.

O ministro das Finanças e Economia e um familiar próximo do Chefe de Estado detido terão sido libertados, de acordo com uma fonte da junta militar, auto-denominada Comité Nacional para a Salvação do Povo, à agência France Press (AFP). “Libertámos dois prisioneiros, o antigo ministro das Finanças e Economia, Abdoulaye Daffé, e Sabane Mahalmoudou”, disse um secretário do líder da junta militar, à AFP.

“Autorizámos uma missão de Direitos Humanos da ONU no Mali a visitar todos os 19 prisioneiros de Kati, incluindo o ex-Presidente Ibrahim Boubacar Keïta e o Primeiro-Ministro, Boubou Cissé”, confirmou a fonte da junta. “Dois prisioneiros foram libertados. Há ainda 17 em Kati. Isto é a prova de que respeitamos os Direitos Humanos", acrescentou.

Imã Dicko defende reconciliação

O imã Mahmoud Dicko, figura proeminente nos protestos contra o ex-Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita (IBK), anunciou que irá “voltar para a mesquita”, depois do afastamento do Chefe de Estado. “Vou voltar para a mesquita, sou um imã”, afirmou Dicko, citado, sexta-feira, pela agência France Press, perante milhares de manifestantes na capital, Bamako, acrescentando: “Agradeço aos militares.

O povo, África e o mundo estão a observar. Que respeitem o seu compromisso e que sejam dignos”. Segundo a AFP, o imã Mahmoud Dicko considerou que era seu dever “dizer certas coisas”, sugerindo que continuará a exercer influência sobre a população, mas que o seu objectivo é “reconciliar todos os malianos”. “Peço-vos que perdoeis o meu irmão mais velho, IBK. Não queríamos que ele saísse por este caminho”, afirmou, junto da multidão.

Líder da oposição dá sinal de vida

O líder da oposição do Mali Soumaila Cissé, raptado, alegadamente, por 'jihadistas', em 25 de Março, em plena campanha legislativa, enviou cartas à família, com a qual não contactava há meses, anunciou sexta-feira, o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

Esta é uma das primeiras provas de vida do antigo candidato às eleições presidenciais de 2013 e 2018, apesar do Presidente do país, Ibrahim Boubacar Keita, que foi derrubado por um golpe de Estado na terça-feira, ter assegurado, em meados de Junho, que o rival estava “vivo”.

“Conhecemos os seus raptores. E se Deus quiser, voltará em breve”, disse Keita. A libertação desta figura política da oposição era uma das reivindicações de manifestantes, que há meses exigiam , também, a saída do Presidente Keita. “O CICV entregou cartas do senhor Soumaila Cissé a um membro da família”, disse a organização, num comunicado emitido de Bamako, capital do Mali.

O Comité Internacional da Cruz Vermelha acrescentou que, “após muitos meses sem contacto, sem poder receber notícias de um ente querido, é de um conforto inestimável para a família”. “Gostaria de deixar claro que as cartas continham apenas informações familiares e que o CICV não está envolvido nas negociações para a libertação do senhor Cissé”, afirmou o chefe da delegação do CICV no Mali, Klaus Spreyermann, citado na nota.

“Como actor humanitário neutro e independente, quando for alcançado um acordo entre as partes envolvidas, o CICV estará pronto a facilitar qualquer transferência de reféns”, adiantou. Na ausência de provas e reivindicações formais, as suspeitas pairam sobre o grupo 'jihadista' de Amadou Koufa, filiado na al-Qaeda.