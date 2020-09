Mundo

CEDEAO quer o"rápido" regresso de civis ao governo do Mali

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) insistiu hoje na necessidade de um regresso "rápido" dos civis ao Governo do Mali, disse o Presidente do Níger, Mahamadou Issoufou, na abertura de uma cimeira da organização, em Niamey.

Além da instabilidade política, o Mali regista uma situação de violência intercomunitária e de frequentes ataques ‘jihadistas’ contra o exército maliano.

"É o dever da nossa comunidade ajudar os malianos numa rápida restauração de todas as instituições democráticas. A junta militar deve ajudar-nos a ajudar o Mali", disse o chefe de Estado do Níger, que ocupa atualmente a presidência rotativa da CEDEAO.

"Outros parceiros estratégicos do povo maliano têm a mesma esperança", sublinhou. O Presidente do Níger recordou que a CEDEAO tinha adotado sanções e pedido à junta militar para que regressade aos quarteis e estabelecesse uma transição, com uma duração máxima de 12 meses, liderada por civis.

A 28 de agosto, numa cimeira extraordinária da CEDEAO sobre o Mali, o Presidente Issoufou indicou que as sanções seriam "gradualmente levantadas de acordo com a implementação" de medidas que permitissem o regresso dos civis.

As sanções - encerramento de fronteiras, embargo às trocas financeiras e comerciais - estão ainda em vigor. Sobre outros assuntos que serão discutidos durante o encontro, o Presidente Issoufou instou os seus colegas "a elaborarem um novo roteiro, mantendo uma abordagem gradual ao lançamento da moeda comum" e sublinhou "as dificuldades em mobilizar financiamento" para combater o terrorismo na região.

"Devemos considerar todas as crises sanitárias, de segurança, políticas e económicas como oportunidades. Aproveitemos, pois, as oportunidades que se nos oferecem para acelerar a integração regional e continental", concluiu. Oito Chefes de Estado, incluindo os Presidentes Macky Sall, do Senegal, e Alassane Ouattara da Costa do Marfim, bem como o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, estiveram presentes na abertura da cimeira.

Na sequência do golpe de estado de 18 de agosto, o então Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, e vários responsáveis do seu Governo foram detidos, e posteriormente libertados após mediação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental.

O ex-presidente deixou Bamako na noite de sábado a bordo de um voo especial alegadamente para receber tratamento no estrangeiro, mas fontes ligadas à junta militar no poder asseguram que a CEDEAO defende o regresso ao Mali de Ibrahim Boubacar Keita caso a justiça e segurança do país o exijam.

A junta militar, que se auto designou Comité Nacional para a Salvação do Povo, está a promover consultas com diversas formações políticas civis do país para preparar o processo de transição. Além da instabilidade política, o Mali regista uma situação de violência intercomunitária e de frequentes ataques ‘jihadistas’ contra o exército maliano e as forças estrangeiras, incluindo francesas, destacadas em extensas zonas do centro e norte do país.