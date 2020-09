Mundo

CEDEAO reafirma a saída de tropas da Guiné-Bissau

Os Chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental decidiram, em definitivo, retirar a força de interposição, Ecomib, da Guiné-Bissau, depois dos progressos que eles dizem ter sido registados no funcionamento das instituições, o que contraria as posições de alguns observadores internacionais nos últimos meses.

As forças de interposição da CEDEAO foram acontonados em Março pelo Presidente guineense

Fotografia: DR

A decisão foi tomada na cimeira de Chefes de Estado e de Governo da organização, que se realizou na segunda-feira, em Niamey, no Níger, mas só ontem foi anunciada pelo novo presidente da organização, o Chefe de Estado do Ghana, Nana Akufo-Addo, segundo a AFP.

“No que diz respeito à Guiné-Bissau, a conferência congratulou-se com os progressos alcançados no funcionamento das instituições, nomeadamente da Assembleia Nacional e do Governo. Consequentemente, decidiu retirar a Missão da organização regional do país”, foi referido no comunicado final da cimeira.



Os Chefes de Estado e de Governo agradeceram, também no comunicado aos “países que contribuem com tropas e elementos da Polícia pelos esforços a favor da estabilização” da Guiné-Bissau. “Expressa, também, a sua gratidão à União Europeia pelo apoio prestado à Ecomib desde o seu destacamento, em Abril de 2012”, pode ler-se no comunicado.



Os Chefes de Estado e de Governo reafirmam, igualmente, o compromisso de apoio ao Governo da Guiné-Bissau para a realização da revisão da Constituição e da reforma do sector de Segurança. As forças da Ecomib foram acantonadas em Março por decisão do Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló. Um contingente do Togo, que reforçou a Ecomib na altura das eleições presidenciais, deixou a Guiné-Bissau no final de Agosto.

A cerimónia oficial de saída da Ecomib do país estava marcada para a semana passada, mas foi adiada. As forças da Ecomib estão na Guiné-Bissau desde 2012, na sequência de um golpe de Estado militar e tinham como missão garantir a segurança e protecção aos titulares de órgãos de soberania guineenses.



A Ecomib foi autorizada em 26 de Abril de 2012 pela organização regional.

O objectivo da força de interposição era promover a paz e a estabilidade na Guiné-Bissau com base no direito internacional, na Carta das Nações Unidas, do tratado da CEDEAO e no protocolo sobre prevenção de conflitos daquela organização. Durante a cimeira, os representantes da região abordaram vários temas, incluindo a pandemia provocada pelo novo coronavírus, a introdução da moeda única na organização, denominada Eco, e a situação política e de segurança.



Temporal provoca estragos



O temporal atinge a Guiné-Bissau está a provocar inundações em campos de cultivo, danos em ruas e estradas e a atingir violentamente residências um pouco por todo o país, segundo informações à Lusa da ministra da Solidariedade, Conceição Évora.

Normalmente, na Guiné-Bissau a chuva começa a perder a intensidade a partir do mês de Agosto, mas este ano, a meteorologia avisou que Setembro e Outubro poderão ter muita precipitação.



A Lusa percorreu várias zonas do centro de Bissau e dos subúrbios onde constatou a população desesperada, a repetir gritos de socorro pelos campos de cultivo do arroz completamente inundados, casas caídas ou quase a cair, dada à intensidade de chuvas.

Nos bairros de Cuntum Madina, Plubá e Djogoró, subúrbios de Bissau, onde a população vive da agricultura, as “bolanhas” (campos de cultivo do arroz) têm mais água que o cereal plantado em Maio, logo com a chegada da época das chuvas, na esperança de colher agora em Setembro.

Em Djogoro, além das “bolanhas” inundadas, a água cobriu por completo as minas de sal, outra fonte do sustento das mulheres.



No centro de Bissau, os automobilistas disputam cada palmo de estrada que não está coberto de poças de água. O responsável de previsão dos serviços da meteorologia disse que a população “há muito que foi avisada” sobre os perigos de construção de casas em zonas húmidas e que as próprias autoridades já têm em mãos os avisos de que este ano vai cair muita chuva.



A ministra da Solidariedade tem um fundo de 100 milhões de francos CFA (6,5 milhões de euros), instituído pelo Governo para socorrer as vítimas do mau tempo, para já identificados em Bissau, Boé (Leste) Cacine (Sul) e toda a região de Cacheu (Norte).