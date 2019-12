Mundo

Centenas de iraqueanos invadem Embaixada dos EUA

Dezenas de apoiantes da milícia xiita Kataeb Hezbollah invadiram, hoje, o complexo da Embaixada dos Estados Unidos em Bagdad, no Iraque, noticiou a Associated Press. O grupo derrubou uma porta lateral para entrar no complexo e ateou fogo a uma das recepções da Embaixada.

Fotografia: DR

Depois de ter derrubado a porta, as centenas de manifestantes que protestavam no exterior também entraram no interior do recinto. Foi lançado gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes e havia informações de sons de disparos com armas de fogo. A Reuters avançou que o embaixador norte-americano no Iraque e os funcionários da Embaixada foram retirados do edifício principal.

Centenas de pessoas marcaram presença nos funerais das 25 vítimas mortais de um ataque aéreo norte-americano, que teve como alvo um bairro da capital iraquiana. As 25 vítimas mortais eram combatentes da milícia xiita Kataeb Hezbollah, apoiada pelo Irão. Depois do funeral dirigiram-se à Green Zone, onde está situada a Embaixada dos Estados Unidos.

Os manifestantes entoavam o cântico "Abaixo os Estados Unidos" e fizeram as primeiras tentativas para invadirem a Embaixada.

Os seguranças da Embaixada foram forçados a entrar porque os manifestantes atiravam garrafas de água e partiram as câmaras de videovigilância no exterior do edifício.

No final, os manifestantes penduraram a bandeira do Kataeb Hezbollah, a milícia xiita, nas paredes do exterior da representação diplomática.

O chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, alertou o Irão de que vai ter uma "resposta firme" se os interesses dos Estados Unidos forem prejudicados no Iraque, após uma série de ataques com "rockets" contra bases militares.

"Devemos aproveitar esta oportunidade para lembrar aos líderes iranianos que qualquer ataque deles que cause danos aos norte-americanos, aos nossos aliados ou aos nossos interesses vão merecer uma resposta firme norte-americana", disse Pompeo, em comunicado.

Esta advertência surge após uma série de ataques com "rockets" no Iraque, contra bases militares que abrigam soldados norte-americanos ou contra representações diplomáticas dos Estados Unidos, incluindo a Embaixada na zona segura do centro de Bagdad.

"Realizaram recentemente vários ataques contra bases onde as forças de segurança iraquianas estão localizadas, ao lado do pessoal dos EUA e da coligação internacional", acrescentou o secretário de Estado dos EUA.

Mike Pompeo salientou que o Irão deve "respeitar a soberania dos vizinhos e cessar imediatamente os apoios a terceiros no Iraque e em toda a região".