Mundo

Centenas de migrantes socorridos junto às costas

Mais de 400 migrantes foram resgatados das águas do Estreito de Gibraltar e do mar de Alborán, frente às costas do sul de Espanha, referiram ontem fontes dos serviços de emergência à agência noticiosa EFE.

Fotografia: DR

Outros 11 migrantes, incluindo oito menores, conseguiram chegar a Málaga e outros dois foram encontrados no fundo falso de um automóvel em Melilla, o enclave espanhol no norte de África.

A principal operação de ontem decorreu no mar de Alborán, onde foram resgatados 180 imigrantes que viajavam em três embarcações, incluindo um bebé e sete menores, que se encontram bem de saúde, referiram os responsáveis dos serviços de emergência.

Outras 59 pessoas foram recolhidas de duas embarcações a 25 milhas da costa de Almería e 98 perto da ilha de Alborán, após terem saído na manhã de sábado de uma praia no norte de Marrocos.

Membros do Salvamento Marítimo também resgataram 52 ocupantes de uma lancha pneumática, incluindo quatro crianças, que se encontrava quase afundada e tentava alcançar a costa espanhola através do Estreito de Gibraltar.

O condutor do veículo que transportava os dois imigrantes escondidos numa caixa metálica instalada foi detido pelas autoridades de Melilla, à semelhança do piloto da embarcação que transportava os 11 migrantes que conseguiram alcançar Estepona, província de Málaga. A OIM anunciou que mais de mil já morreram desde o início do ano.