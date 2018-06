Mundo

Centenas de refugiados sírios deixam o Líbano

Centenas de refugiados deixaram ontem o Líbano para voltar ao seu país, no quadro de uma operação coordenada entre as autoridades de Beirute e as de Damasco.

O Líbano considera ser altura de os cerca de 1,5 milhões de refugiados sírios instalados no seu território regressarem a casa, quando parecem estar pacificadas algumas zonas reconquistadas pelo Governo sírio.

A localidade de Arsal, no leste do Líbano, acolhe cerca de 36.000 refugiados sírios, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), na sua maioria originários de localidades sírias situadas do outro lado da fronteira.

Em Abril, a cooperação entre Beirute e Damasco permitiu o regresso de cerca de 500 refugiados sírios.

As partidas de ontem en-volveram perto de 400 refugiados instalados em Arsal, de acordo com o director-geral da segurança libanesa, o general Abbas Ibrahim, que supervisiona as operações.

/>“Uma caravana com 370 refugiados deixou os campos de Arsal em direcção ao território sírio”, indicou a agência noticiosa libanesa ANI.

O ACNUR disse ter uma equipa no local, embora não esteja envolvido nas operações. Equipas da ONU na Síria pediram às autoridades acesso às cidades e localidades que receberão os refugiados, situados na sua maioria, na região montanhosa de Qalamoun, a nordeste da capital, mas ain-da não tiveram autorização, disse à agência France-Press a porta-voz do ACNUR em Beirute, Lisa Abou Khaled.

Embora 90 por cento dos refugiados desejem regressar, segundo uma sondagem do ACNUR, a grande maioria está consciente de que ainda não existem condições.