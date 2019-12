Mundo

Centro histórico de Turim evacuado

Mais de 10 mil pessoas que vivem no centro histórico de Turim foram retiradas, ontem, da zona, para permitir que uma bomba, que remonta à Segunda Guerra Mundial, fosse desarmada.

Na "zona vermelha" ao redor da Via Nizza, no "coração" da cidade, os habitantes foram simplesmente retirados, enquanto 50 mil foram convidados a sair ou ficar em casas entre as 7h00 e as 16h00 de ontem.

De acordo com as autoridades, trata-se de uma bomba inglesa, com um explosivo de dinamite de 65 quilos, lançada há mais de 70 anos por aviões aliados durante a Segunda Guerra Mundial.

Durante a desactivação, o espaço aéreo de Turim esteve fechado e o tráfego de comboios na estação Porta Nuova interrompido.

O comandante Elvio Pascale, que coordenou as operações, explicou que o procedimento consistiu primeiro em "desactivar o fusível traseiro e, em seguida, cortá-lo na frente". "Foi a parte mais delicada que durou cerca de sete horas", disse o policial.