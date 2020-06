Mundo

Cerca de 35,6 milhões sofrem de distúrbios devido a drogas

Cerca de 35,6 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de distúrbios provocados por vários tipos de droga, mais consumida nos países desenvolvidos, revelou o relatório anual sobre o tema elaborado por uma agência das Nações Unidas.

O Relatório Mundial sobre a Droga de 2019, a que a agência Lusa teve acesso, concretizado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), refere também que apenas uma em cada oito pessoas consegue obter o tratamento de que necessita e que pelo menos 269 milhões consumiram drogas em 2018, mais 30 por cento do que em 2009.



A diretora executiva da UNODC, Ghada Waly, escreve no relatório divulgado no dia em que se celebra o Dia Internacional Contra o Abuso de Drogas e Tráfico Ilícito, que os adolescentes e jovens estão entre os maiores consumidores. Citando o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, disse: “é a altura para a ciência e para a solidariedade”, que evocou a importância da confiança nos cientistas e no trabalho conjunto para responder à Covid-19”.



Waly defendeu o mesmo princípio para o combate mundial à droga. “Para ser eficaz, devem ser elaboradas soluções equilibradas para combater a procura de droga”, disse, para acrescentar que “isto é mais importante do que sempre foi, à medida que os desafios para combater as drogas ilícitas se tornaram extraordinariamente complexos, agravados pelas consequências da Covid-19 e pela crise económica daí decorrente que ameaçam, para pior, o impacto ainda maior na população pobre, marginalizada e vulnerável”.



O relatório indica que um em cada três consumidores é mulher e um em cada cinco que recorre a tratamento é também . Os presos, membros de minorias, imigrantes e deslocados enfrentam barreiras para receber tratamento “devido à discriminação e ao estigma”, enquanto dos 11 milhões de pessoas que injectam drogas, metade está infectada com hepatite C e 1,4 milhões com HIV.