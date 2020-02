Cerca de 900 mil pangolins foram vendidos ilegalmente nos últimos 20 anos na Ásia

TPA e Rádio Despertar abrem jornada inaugural

As equipas da Televisão Pública de Angola (TPA) e Rádio Despertar medem forças, sábado às 10h00, no campo do Desportivo da Banca, na partida que marca a abertura da primeira jornada do Grupo A, da terceira edição do torneio de futsal da Comunicação Social.