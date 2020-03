Mundo

Cessar-fogo está a ser violado na região de Idlib

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, denunciou, ontem, que o acordo de cessar-fogo estabelecido entre turcos e russos em Idlib, no Noroeste da Síria, "começou a ser violado" e pediu a Moscovo que "tome medidas" sobre esta questão.

Apesar do acordo de cessar-fogo, assinado pela Rússia e a Turquia, a violência prossegue

Fotografia: DR



"Mesmo que sejam pequenos incidentes aqui e ali, o cessar-fogo começou a ser violado. Estamos a compartilhar esses desenvolvimentos com a Rússia e aguardamos medidas a serem tomadas", afirmou Erdogan, durante um discurso em Ancara.

Numa reunião em Moscovo, na semana passada, Erdogan e o homólogo russo, Vladimir Putin, chegaram a um acordo de cessar-fogo para o fim de semana de escalada da violência que atingiu o pico com confrontos entre soldados turcos e sírios.

Mesmo com a Turquia a apoiar grupos rebeldes na Síria e a Rússia a apoiar o Governo do Presidente sírio, Bashar al-Assad, os dois países cooperam, há vários anos, na questão síria.

O acordo de cessar-fogo entrou em vigor na sexta-feira e restaurou uma aparência de calma na província de Idlib, palco de vários meses de bombardeamentos pesados de aviões sírio e russos que causaram um desastre humanitário.

Erdogan disse que a Turquia está pronta para responder com firmeza a qualquer ataque às tropas destacadas em vários postos de observação na região de Idlib.

"Nós responderemos a qualquer ataque aos nossos postos de observação com represálias ainda mais fortes", disse Erdogan.

O acordo celebrado por Erodgan e Putin também contempla patrulhas russo-turcas na estrada estratégica M4, que atravessa a província de Idlib de Leste a Oeste.

Para se preparar para essas patrulhas, uma delegação de soldados russos chegou a An-cara, terça-feira, para discussões com autoridades turcas.

"As discussões continuam de maneira positiva e construtiva. Patrulhas conjuntas estão planeadas para o M4 a partir de 15 de Março, estamos a trabalhar nisso", disse, ontem, o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar.

A província de Idlib, a última fortaleza rebelde na Síria, tornou-se o novo epicentro de um conflito que matou mais de 380 mil pessoas desde 2011.

Ancara mantém fronteiras abertas para a migração

O Chefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, reiterou, ontem, que a Turquia vai manter as fronteiras com a Europa abertas para deixar os migrantes passarem, até que obtenha uma resposta "concreta" da União Europeia às suas exigências.

"Manteremos as medidas actualmente em vigor na fronteira até que as demandas da Turquia tenham uma resposta concreta", disse Erdogan durante um discurso em Ancara.

O Chefe de Estado turco mencionou a retomada das discussões sobre a isenção de visto para os nacionais turcos que desejam ir para a Europa, a abertura de novos capítulos no processo de adesão de Ancara à União Europeia, modernização da união aduaneira e assistência financeira adicional.

"Não imploramos a ninguém. Tudo o que queremos é que as promessas feitas ao nosso país sejam cumpridas", disse Erdogan. Na terça-feira, o Presidente turco havia indicado que esperava avançar nessas questões antes de uma cimeira do Conselho Europeu a ser realizada em 26 de Março.

A Turquia anunciou, no final de Fevereiro, a abertura das suas fronteiras com a Europa, causando o fluxo de milhares de migrantes para a fronteira grega e despertando na Europa a memória da crise migratória de 2015.

O Presidente turco atacou violentamente as autoridades gregas por usarem gás lacrimogéneo e canhões de água para repelir os migrantes na fronteira com turco-grega.

"Não há diferença entre o que os nazis faziam e as imagens que chegaram da fronteira grega", disse Erdogan, também descrevem as autoridades gregas como "bárbaros" e "fascistas".

A UE acusou Erdogan de "chantagear" os migrantes, exortando-o a respeitar os compromissos decorrentes de um acordo UE-Turquia celebrado em Março de 2016, que prevê a permanência de mi-grantes na Turquia, em especial em troca de uma ajuda financeira europeia.

Mas Ancara acusou a UE de não ter cumprido todas as promessas previstas neste acordo e sustenta ser necessária a actualização devido aos desenvolvimentos na Síria, particularmente na província de Idlib.