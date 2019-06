Mundo

Chacina na Nigéria resulta em 34 vítimas

Um grupo armado matou, pelo menos, 34 pessoas em ataques a aldeias no noroeste da Nigéria, disse ontem a polícia. O Governo atribui a onda de violência a bandidos.

Fotografia: DR

Centenas de pessoas morreram na região noroeste este ano, aumentando os problemas de segurança num país que já enfrenta ataques dos extremistas islâmicos do Boko Haram no nordeste e um conflito brutal entre fazendeiros e pastores nos Estados centrais.

O grupo armado chegou às aldeias desprotegidas do Estado de Zamfara na noite de sexta-feira, matando 34 pessoas, disse Muhammed Shehu, porta-voz da Polícia do Estado. Habitantes da aldeia disseram à Reuters que os atacantes escaparam ilesos.

“Ouvimos tiros e vimos pessoas a correr em busca de abrigo, perseguidas por homens em motocicletas”, disse Shehu Shinkafi.

“Nós, imediatamente, escondemo-nos numa casa próxima, e os bandidos quando terminaram a matança, foram para uma aldeia próxima”, disse, acrescentando que contou 12 corpos.

O grupo de atacantes saiu da aldeia sem nenhuma resistência, já que não havia agentes de segurança na área, somente horas depois do massacre a Polícia chegou, disseram três testemunhas.