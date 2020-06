Mundo

Chamada telefónica de 20 minutos pode ajudar a resolver caso Maddie

Autoridades alemãs desconfiam que funcionário do Ocean Club ajudou o suspeito a entrar no apartamento de férias dos McCann.

Fotografia: DR

Uma chamada telefónica, recebida por Christian Brueckner e que durou 20 minutos, pode ajudar a resolver o mistério em torno do desaparecimento de Madeleine McCann, avança hoje o jornal Mirror.

De acordo com a publicação inglesa, as autoridades alemãs desconfiam que a chamada foi feita para o suspeito por um funcionário do Ocean Club, o aparthotel onde a menina desaparecida, os irmãos e os pais passavam férias, na Praia da Luz, no Algarve, em 2007, quando aconteceu a tragédia.

A polícia alemã desconfia assim que o funcionário do alojamento ajudou Christian Brueckner a entrar na casa onde Maddie dormia. “Ele pode ter dito ao suspeito quando é que podia entrar no apartamento dos McCann”, disse Hans Wolters, o responsável pela investigação na Alemanha, adiantando que “não há evidências de que o funcionário soubesse do sequestro de Madeleine” quando deu essas indicações.

A ligação, ainda segundo o Mirror, foi efectuada “pouco antes” da criança inglês desaparecer, a 3 de Maio de 2007. “O telemóvel do suspeito recebeu a chamada às 19h42 e concluiu-a às 20h02.

As autoridades alemãs tentam agora localizar o proprietário do telefone a partir do qual foi feita a chamada para que este ajude os investigadores a entender o que aconteceu naquela fatídica noite.

“Queremos fazer este contacto antes de emitir um mandado de prisão e interrogar o suspeito (Christian Brueckner) pelo desaparecimento de Madeleine. Esta informação ajudaria a acusação, mas precisamos, na mesma, de mais provas”, revelou Hans Wolters.

Recorde-se que Maddie e os irmãos dormiam num apartamento do Ocean Club, enquanto os pais jantavam, com amigos, num restaurante, nas imediações.

A menina desaparecida foi vista, pela última vez, segundo o pai, pelas 21h05, quando Gerry McCann se dirigiu ao quarto para verificar se as crianças continuavam a dormir.

Mais tarde, Kate dirigiu-se ao quarto e já não encontrou a filha mais velha. Desde aí, há 13 anos, que as autoridades tentam encontrar Maddie.