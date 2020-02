Mundo

Chefe da diplomacia da UE tenta aliviar tensão com Irão

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE) é esperado hoje em Teerão, anunciou, ontem, o porta-voz do Ministério dos Negócios Es-trangeiros iraniano, Abbas Moussavi, num momento de tensão internacional causada pela questão nuclear iraniana.

Alto Representante da União Europeia para Política Externa viaja pela primeira vez ao Irão desde que assumiu o cargo

Fotografia: DR

Josep Borrell “viaja para o Irão pela primeira vez desde que assumiu o cargo, no início de Dezembro. Vai encontrar-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, e outros altos dirigentes do nosso país para consultas”, declarou Abbas Moussavi, em comunicado.

Moussavi não deu mais detalhes sobre a visita de Borrell, incluindo a hora de chegada ou a duração da estada no Irão.

A visita acontece num novo período de tensão entre o Irão e o Ocidente sobre o programa nuclear da República Islâmica.

Borrell anunciou, em 24 de Janeiro, que os Estados que assinaram o acordo nuclear iraniano internacional, alcançado em Viena, em 2015, tinham concordado em realizar uma reunião de conciliação “em Fevereiro” para preservar esse pacto, que está ameaçado desde que os Estados Unidos o denunciaram unilateralmente, em 2018.

Todas as partes “reafirmaram a determinação em preservar o acordo, que é do interesse de todos”, afirmou. Em Viena, o Irão concordou em reduzir drasticamente o programa nuclear, para descartar qualquer objectivo militar, em troca do levantamento de parte das sanções internacionais que então sufocavam a economia de Teerão.

Contudo, a saída dos Estados Unidos deste pacto e o restabelecimento e fortalecimento das sanções norte-americanas contra o Irão, a partir de 2018, privou a República Islâmica dos benefícios expectáveis contemplados no acordo.

Em resposta a essas sanções, o Irão, cuja economia mergulhou numa recessão violenta, deixou de cumprir, desde Maio de 2019, vários compromissos importantes que assumira em Viena.

A visita de Borrell insere-se na tentativa europeia de forçar Teerão a voltar à plena aplicação do acordo de Viena.

Bruxelas garante afastar hipótese de sanções

O Alto Representante da UE para Política Externa, Josep Borrell, garantiu, recentemente, que o processo desencadeado por França, Alemanha e Reino Unido e supervisionado por Bruxelas, relativo ao acordo nuclear iraniano, não prevê reposição de sanções a Teerão.

França, Alemanha e Reino Unido accionaram, em Janeiro, um mecanismo de resolução de disputas para forçar o Irão a cumprir os compromissos assumidos no acordo nuclear, assinado em 2015, num processo que deve ser supervisionado pela UE.

Falando sobre este processo, à margem da sessão plenária do Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo, Josep Borrell assegurou que “o objectivo deste mecanismo não é repor sanções”, mas o de “resolver questões relacionadas com a implementação do acordo, no âmbito da comissão conjunta”.

“Tem de ficar claro que o objectivo é encontrar soluções contempladas neste acordo”, salientou, na altura, o chefe da diplomacia, em curtas declarações prestadas aos jornalistas.

“Penso que é uma oportunidade de responder aos problemas [...] e encontrar uma forma de garantir o total cumprimento do acordo”, adiantou.

Josep Borrell indicou ter recebido “uma carta dos ministros dos Negócios Estrangeiros de França, Alemanha e Reino Unido para que o cumprimento dos compromissos do Irão no âmbito do Plano de Acção Conjunto Global seja levado à comissão conjunta para avaliação através do Mecanismo de Resolução de Disputas”, previsto no acordo nuclear iraniano.

Segundo o Alto Representante da União Europeia para Política Externa, os chefes da diplomacia de França, Alemanha e Reino Unido argumentaram, na carta, que o objectivo da acção é “preservar o acordo nuclear iraniano na sincera esperança de encontrar um caminho a seguir para resolver o impasse por meio do diálogo diplomático construtivo”, intenção também partilhada por Josep Borrell.

O chefe da diplomacia europeia, que deve coordenar todo o processo por ser também coordenador da comissão conjunta do acordo, adiantou que este Mecanismo de Resolução de Disputas exige agora “intensos esforços de boa-fé por parte de todos”.

“Como coordenador, espero que todos os participantes do Plano de Acção Conjunto Global entendam este processo com esse espírito”, assinalou Josep Borrell.

Para o chefe da diplomacia europeia, o acordo nuclear iraniano é “uma conquista significativa da diplomacia multi-

lateral sustentada após anos de negociações”.

“À luz da perigosa escalada de violência no Médio Oriente, a preservação do Plano de Acção Conjunto Global é agora mais importante do que nunca”, insistiu Josep Borrell.