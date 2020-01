Chefe do Estado-Maior de Taiwan morre em acidente de helicóptero

Selecção Nacional regressa aos treinos segunda-feira

A Selecção Nacional Sub-20 de futebol feminino retorna aos trabalhos de preparação na segunda-feira, às 8h00, no campo anexo do Estádio Nacional 11 de Novembro, em Luanda, visando o jogo com a similar do Congo, a 19 do corrente, na cidade de Brazzaville.