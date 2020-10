Mundo

Chefe do Estado-Maior e outros líderes militares dos EUA em quarentena

O Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, o general Mark A. Milley, está de quarentena depois de ter sido exposto ao novo coronavírus, assim como vários outros oficiais do Pentágono, anunciou esta terça-feira uma fonte do ministério da Defesa norte-americano, citado pelo New York Times.

Fotografia: DR

A mesma fonte indicou que todos os líderes do Pentágono, incluindo o general James C. McConville, chefe do Estado-Maior do Exército, estão a observar um período de quarentena depois do vice-comandante da Guarda Costeira, o almirante Charles Ray, ter testado positivo.

"Sabemos que o vice-comandante Ray testou positivo para Covid-19 e que esteve no Pentágono na semana passada em reuniões com outros líderes militares", disse Jonathan Hoffman, porta-voz do Pentágono, através de comunicado, explicando que, por precaução, "todos os potenciais contactos próximos dessas reuniões estão em quarentena e foram testados esta manhã".

"Entre as pessoas que compareceram a essas reuniões estavam chefes do Estado-Maior" de vários ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos, acrescentou Hoffman, sem identificar as pessoas com risco de terem sido contaminadas.

"Nenhum dos contactos do Pentágono exibiu sintomas e não temos informação de mais testes positivos, até ao momento", acrescenta a organização militar.