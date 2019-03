Mundo

Chefe do Exército apela à saida de Bouteflika

O chefe do Estado-Maior do Exército argelino, Ahmed Gaid Salah, pediu, no discurso transmitido, terça-feira à noite, pela televisão pública, a aplicação do artigo 102 da Constituição que prevê o impedimento do Presidente da República exercer as funções em caso de problemas graves de saúde, revela a AFP.

Presidente, cujo estado de saúde pode levar ao abandono do cargo

Ahmed Salah, que desempenha também as funções de vice-ministro da Defesa, fez estas declarações no final de uma visita à cidade de Ouargla, onde está a 4ª Região Militar, sendo a primeira pessoa que faz parte do Governo a manifestar-se contra o Presidente da República.

De acordo com a Constituição argelina, o artigo 102 prevê a declaração de impedimento das funções do Presidente da República quando este se encontrar comprovadamente doente e fora do exercício durante um período “razoável de tempo”. Para que esse impedimento seja declarado, terá de ser aprovada no Parlamento uma proposta com dois terços dos votos e a posterior nomeação, pelo mesmo hemiciclo, de um Chefe de Estado interino que terá 45 dias para preparar eleições. A lei fundamental da Argélia prevê ainda que em caso de demissão ou falecimento do Presidente da República, o Conselho Constitucional tem o direito legal de declarar ao Parlamento a vacatura definitiva do cargo, que providenciará o seu preenchimento.

Neste caso, será o presidente do Conselho da Nação, o senado argelino, que vai assumir o cargo de Chefe de Estado por um período má-ximo de 90 dias, no decurso do qual terão de ser organizadas as presidenciais, não podendo ele apresentar-se como candidato.