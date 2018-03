Mundo

Chefe de Estado sai por causa de pressões

A Presidente da República da Maurícia, Ameenah Gurib-Fakim, envolvida num escândalo financeiro, apresentou ontem a sua demissão “no interesse nacional”, alguns dias depois de ter recusado abandonar as funções, anunciou o seu advogado.

Chefe de Estado Ameenah Gurib-Fakim admitu os gastos particulares irregulares

Fotografia: AFP

A única mulher na presidência de um país em África está sob forte pressão há mais de duas semanas, após revelações de ter feito compras pessoais com um cartão bancário fornecido pela organização não-governamental Planet Earth Institute (PEI).

Bióloga reconhecida internacionalmente, Gurib-Fakim reconheceu os factos, afirmando ter utilizado o cartão “inadvertidamente” e ter reembolsado a ONG do dinheiro usado a título pessoal. “A Presidente apresentou a sua demissão no interesse nacional”, declarou à imprensa Yousouf Mohamed, precisando que foi enviada uma carta à presidente da Assembleia Nacional e que a demissão tem efeito a partir do dia 23.

A demissão de Gurib-Fakim acaba com o folhetim político que agita o arquipélago do oceano Índico desde a publicação pelo jornal local Express de documentos bancários mostrando que a Presidente tinha utilizado um cartão do PEI para comprar jóias e sapatos de marca, tendo gasto pelo menos 25.000 a título pessoal. Ameenah Gurib-Fakim, 58 anos, admitiu as culpas e vai deixar o cargo.