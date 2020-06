Chefes dos grupos armados abatidos em Cabo Delgado

“Há uns bancos mais amigos do que outros no mercado local”

O psicólogo António Pedro Libra considera existir no sistema financeiro angolano alguns bancos mais amigos do que outros e sustenta a sua afirmação com a fraca onda de solidariedade com o Governo, as empresas e as famílias angolanas por parte de muitos dos 26 bancos comerciais que operam no mercado angolano.