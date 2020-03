Mundo

Cheias em Díli causam milhões em prejuízos

As cheias de sexta-feira, em Díli causaram prejuízos de mais de 20 milhões de dólares, em danos em infra-estruturas essenciais, anunciou, ontem, o Primeiro-Ministro timorense.

Várias infra-estruturas físicas foram danificadas pelas cheias

Fotografia: DR

“Estamos a fazer um levantamento, ainda não concluído, que aponta para estragos avaliados em mais de 20 milhões de dólares” , disse Taur Matan Ruak, no final do encontro semanal com o Presidente de Timor-Leste.

“As cheias afectaram muita população, muitas infra-es-truturas físicas, a rede eléctrica, água, estradas e ribeiras. O Governo está a fazer um esforço grande para a re-cuperação das infra-estruturas”, sublinhou. Para a recuperação dessas infra-estruturas, o Governo vai recorrer ao Fundo de In-fra-Estruturas, em paralelo com o apoio de emergência aos mais de dez mil afecta-dos, indicou.

O chefe do Governo timorense acrescentou que é um processo complexo porque o Governo está a trabalhar com duodécimos desde 1 de Janeiro, motivo pelo qual o Conselho de Ministros aprovou um pedido adicional de levantamento do Fundo Petrolífero de 250 milhões de dólares. Esse pedido tem agora de ser debatido e aprovado no Parlamento Nacional, que vai também discutir, na mesma altura, uma alteração à lei de gestão financeira para flexibilizar o regime duodecimal. Treze “sucos” (povoações) das zonas central e leste da capital timorense foram fortemente afectadas pelas cheias que deixaram mais de duas mil famílias e dez mil pessoas.