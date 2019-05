China abre Faculdade de Língua Portuguesa

Kabuscorp desce para segunda divisão

A equipa do Kabuscorp do Palanca, quarta classificada do Girabola 2018/19, foi relegada ontem para a segunda divisão, depois para o Provincial de Futebol de Luanda, apesar de a Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA) ter confirmado o pagamento da última tranche da dívida com o antigo futebolista brasileiro, Rivaldo.