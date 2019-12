China acusa comissária da ONU de interferência em assuntos internos

Concerto “Olombombo” (Raízes) no Centro Cultural Português

A primeira apresentação pública do duo, Melvi & Dala de Carvalho, ocorreu no dia 25 de Maio de 2015, por ocasião das comemorações do Dia de África, em concerto realizado no Instituo Superior de Artes (ISART), instituição tutelada pelo Ministério do Ensino Superior.